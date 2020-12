Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag wird die Citybahn Waidhofen im Halbstundentakt verkehren, allerdings nur mehr zwischen dem Hauptbahnhof und dem Eurospar. Gleichzeitig gehen die neuen Haltestellen „Kupferschmiedgasse“ und „Pestalozzistraße“ in Betrieb.

Kritisch sieht der „Kulturkreis Freisingerberg“ rund um Karl Piaty senior die neuen Stopps. Vor allem die Haltestelle „Kupferschmiedgasse“ hält man für keine gute Idee. Auch warum der Stopp so heißt, wo doch als Zugang ein steiler Weg im Anschluss an die Berggasse errichtet wurde, kann man nicht nachvollziehen. Nichtsdestotrotz nimmt der Kulturkreis Freisingerberg den neuen Stopp zum Anlass für eine historische Aufarbeitung der Kupferschmiedgasse. Dazu macht man sich am Montag, 14. Dezember, 15 Uhr, vom Gasthof Zur Linde aus über die Kupferschmiedgasse zum neuen Citybahnhalt auf. Anschließend werden bei einer Stadtbahnfahrt die neuen Stopps dokumentiert. „Gerne können alle Waidhofner mit dabei sein, die diese Haltestelle für sinnvoll halten“, sagt Piaty.