Elternhaltestelle für Waidhofner Schulzentrum beim Lokalbahnhof

Mit Schulbeginn hat das Verkehrsaufkommen rund um das Schulzentrum Plenkerstraße wieder zugenommen. Die Stadt Waidhofen weist deshalb Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, darauf hin, doch die Elternhaltestelle beim Lokalbahnhof zu benutzen. Diese befindet sich direkt vor dem alten Bahnhofsgebäude.

Bei der Elternhaltestelle können die Schülerinnen und Schüler in Ruhe aussteigen und dann über die Stufen runter zur Pocksteinerstraße gehen. Diese können sie dann über den mit Zebrastreifen und Ampel gesicherten Übergang queren und anschließend können sie auf dem Gehsteig zum Schuleingang gehen. So könnten potenziell gefährliche Verkehrssituationen vermieden werden, heißt es seitens der Stadt. Parkgebühren fallen bei der Elternhaltestelle keine an.

„Schauen wir gemeinsam auf die Sicherheit unserer Kinder. Jeder von uns kann einen einfachen Beitrag zu einem sicheren Schulweg leisten“, empfiehlt Bürgermeister Werner Krammer die Nutzung der Elternhaltestelle.

Die Auffahrt zur Elternhaltestelle beim Lokalbahnhof wurde in den Ferien verbreitert. In den nächsten Wochen soll die Einbahn dort fallen. Dann kann oben auch umgedreht und wieder retour gefahren werden.