Waidhofen/Y.: ÖAMTC übergab Spazierraupen an Landeskindergarten I

Vor Kurzem statteten Johannes Biringer und Sonja Hahn vom ÖAMTC-Stützpunkt Waidhofen/Ybbs dem NÖ Landeskindergarten am Oberen Stadtplatz einen Besuch ab – sehr zur Freude der Kinder und der Pädagoginnen, denn sie hatten ÖAMTC-Spazierraupen mit im Gepäck. Diese sind riesige Stoffraupen mit Haltegriffen, die für mehr Sicherheit bei Spaziergängen und Ausflügen mit den Kindergartenkindern sorgen.

Jede Spazierraupe ist mit zehn Haltegriffen ausgestattet, an denen sich die Kinder festhalten können: „Sie sorgt dafür, dass unsere jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bei gemeinsamen Ausflügen in der Gruppe zusammenbleiben und sicher durch den Straßenverkehr kommen. So können sie etwa auch unübersichtlichere Kreuzungsbereiche zügig überqueren. Zudem lernen die Kinder dabei spielerisch, aufeinander Rücksicht zu nehmen“, erklärt Gerhard Prantner, Leiter des ÖAMTC-Stützpunkts Waidhofen. Zusätzlich tragen die reflektierenden Materialien der Spazierraupe zu mehr Sichtbarkeit bei.

Die Spazierraupen sind für niederösterreichische Kindergärten kostenlos und können, solange der Vorrat reicht, unter radland.at/spazierraupe bestellt werden.

