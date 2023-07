Alkolenker ohne Führerschein verursachte Unfall mit drei Verletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 15. Juli, bei der Gschnaidter Kreuzung im Gemeindegebiet von Gaflenz. Ein 32-jähriger Niederösterreicher war gegen 16.50 Uhr mit dem Pkw auf der B 121 aus Weyer kommend in Richtung Gaflenz unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam. Dort prallte das Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Mannes aus dem Bezirk Amstetten. Ein Auto landete in der Straßenböschung, das zweite blieb auf der Fahrbahn stehen.

Foto: FF Gaflenz

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuglenker ebenso wie die 51-jährige Beifahrerin des 54-Jährigen unbestimmten Grades verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort befand sich die Frau im Unterschied zu den beiden Männern noch im Fahrzeug, zum Glück war sie aber nicht eingeklemmt.

Foto: FF Gaflenz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, sperrten die Straße und betreuten gemeinsam mit den Ersthelfern die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettung. Diese übernahm dann gemeinsam mit der Besatzung des Notarzthubschraubers Martin 3 die weitere Versorgung der Verletzten, die danach ins Klinikum Steyr eingeliefert wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Laut Angaben der Polizei war der 32-jährige Unfalllenker nicht im Besitz einer Lenkberechtigung und verlief ein Alkomattest positiv. Die B 121 war in Folge des Unfalls erschwert passierbar.