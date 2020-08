In Folge überschlug sich der Wagen und kam in einem Bach auf dem Dach zu liegen. Trotz der schwere des Unfalls wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt. Nach der polizeilichen Freigabe musste der schwer beschädigte Unfallwagen von der FF Waidhofen an der Ybbs mittels Kran des WLF aus dem Bach geborgen und abtransportiert werden.