Frontalcrash auf der B 121 in Waidhofen/Ybbs

In den Abendstunden kam es am Sonntag auf der B 121 im Bereich der Firma Rigler Elektroinstallation zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Autos frontal gegeneinander geprallt. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Eine Person wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Klaus, die Waidhofner Stadtfeuerwehr und die Betriebsfeuerwehr der Voestalpine mussten sie mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts aus dem völlig demolierten Fahrzeug retten. Die verletzten Personen wurden vom Team des Roten Kreuzes und zwei Notärzten versorgt und anschließend mit Rettungswägen sowie dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Nach der Versorgung der verletzten Personen führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergungen durch. Foto: FF St. GeorgenKlaus

Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, führten die Kameraden der FF St.Georgen/Klaus gemeinsam mit der FF Waidhofen/Ybbs-Stadt die Fahrzeugbergung und die Straßenreinigung durch. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.