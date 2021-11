Maria Neustift: Alkolenker kam von Straße ab

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Gemeindegebiet von Maria Neustift. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land war mit seinem Pkw auf der Großramingstraße (L 557) Richtung Maria Neustift unterwegs, als er plötzlich aus noch ungeklärter Ursache rechts auf das Bankett kam. Der Wagen fuhr auf den Beginn einer Leitschiene auf, überschlug sich und blieb gegen die Fahrtrichtung auf der Beifahrerseite am Straßenrand liegen. Ein nachkommender Straßenbenützer entdeckte das Unfallfahrzeug und verständigte die Einsatzkräfte.

Der Unfalllenker befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei seinem Fahrzeug. Die Einsatzkräfte stellten im Bereich des Fahrersitzes Blutspuren fest, was auf eine Verletzung des Lenkers schließen ließ. Kurze Zeit später meldeten sich Zeugen, dass der 25-Jährige mehrere hundert Meter weiter bei einem Haus Alarm geschlagen habe. Er war dort hingelaufen, um Hilfe zu holen. Ein Alkoholtest ergab 1,38 Promille. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Steyr gebracht.