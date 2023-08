Pkw kollidierte in Waidhofen mit Fahrradfahrer

Zu einem schweren Unfall kam es am Montagvormittag in Waidhofen im Kreuzungsbereich der Ybbsitzer Straße mit der Oberen Zellerbrücke. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein Pkw mit einem Fahrradfahrer. Dieser kam dabei zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Pkw kollidierte in weiterer Folge mit parkenden Fahrzeugen sowie einer Hausmauer. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen, die beiden mitfahrenden Kinder blieben unverletzt.

Foto: FF WaidhofenYbbs-Stadt

Der schwer verletzte Fahrradfahrer wurde nach der Versorgung durch den Notarzt und die Sanitäter des Roten Kreuzes ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Die Pkw-Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Waidhofen gebracht. Die Kinder wurden an Angehörige übergeben. Die Stadtfeuerwehr Waidhofen rückte aus, um die ausgelaufenen Betriebsmittel zu binden.