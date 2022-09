Pkw kollidierten bei Höfinger Feuerwehrhaus

Wie schon mehrmals in diesem Jahr kollidierten am Montag in Höfing im Kreuzungsbereich der L6204 mit der L6210 zwei Fahrzeuge. Einer der beiden Lenker wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Amstetten gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Niederhausleiten-Höfing band die ausgelaufenen Betriebsmittel und nahm die Fahrzeugbergung vor.

