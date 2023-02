Pkw überschlug sich auf B 31 bei Hollenstein an der Ybbs

Am Mittwoch wurden die Freiwilligen Feuerwehren Hollenstein und Göstling kurz vor 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B 31 alarmiert. Bei windigem Wetter war ein Pkw samt Anhänger in Fahrtrichtung Göstling von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in Folge überschlagen. Dabei löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und kam erst rund 50 Meter später zum Stillstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Feuerwehr Hollenstein sicherte die Unfallstelle großräumig ab und barg das Auto und den Anhänger. Der Einsatz der FF Göstling konnte noch bei der Anfahrt storniert werden.

