Zwei Pkw kollidierten mitten in Kematen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in Kematen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten mitten im Ort an der Kreuzung der B 121 mit der 15. Straße zwei Pkw. Eine Person musste infolgedessen vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

Foto: FF Kematen

Die Freiwillige Feuerwehr Kematen führte den Abtransport eines Fahrzeugs durch und reinigte die Straße von ausgeflossenen Betriebsmitteln. Das zweite Fahrzeug wurde von einem Transportunternehmen abgeholt. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.