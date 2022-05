Ein Café fürs Miteinander in Waidhofen/Ybbs

Werbung

Das vom Verein Mit-Menschen in Kooperation mit der Stadt Waidhofen organisierte Event war überaus gut besucht. Bei Kaffee, Tee und Kuchen konnte man an dem Nachmittag Zeit unter Freunden verbringen, neue Freundschaften bilden und Hilfestellung bei der Vernetzung geben. Auch alle Neuankömmlinge in Waidhofen wurden dabei herzlich willkommen geheißen. Für die Kinderbetreuung sorgte das Kinderzentrum „KUBU“.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.