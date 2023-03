Waidhofen/Ybbs: Zweiter Gang zu Spezialisten

Unter dem Motto „Gemma zum Spezialisten“ möchte der Verein Stadtmarketing Waidhofens Innenstadtbetriebe, bei denen Service und gute Beratung im Vordergrund stehen, noch besser vernetzen. Am Donnerstag, 23. Februar, führte die Alte Stadtapotheke „Zum Einhorn“ gemeinsam mit dem Schlosswirt die Terminserie fort.

Die Stadtapotheke ist eine der ältesten Apotheken in Niederösterreich. Es gibt sie seit 1598 an diesem Standort. Nicht nur der Einkauf von Medikamenten steht hier im Vordergrund. Mit der kompetenten Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlt sich hier jeder Kunde gut aufgehoben. Neben Medikamenten bekommt man auch noch andere Artikel wie Nahrungsergänzungsmittel, Naturkosmetik, Pflegeartikel usw. Das Teegewölbe der Stadtapotheke bietet darüber hinaus neben verschiedenen Teesorten auch eine große Auswahl an Teegeschirr.

Seit 2007 versorgt der Schlosswirt in Waidhofen unter dem Motto „Sinnvoll essen“ seine Gäste. Dazu gehört auch ein Mittagsmenü-Angebot an sieben Tagen die Woche, welches auch zahlreiche Betriebe gerne in Anspruch nehmen. Auf den Teller kommen viele regionale Lebensmittel von den Bauern in der Region. Um die ausgezeichnete Gästebetreuung kümmern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise schon mehr als zehn Jahre im Unternehmen sind.

Nach der Veranstaltung sorgten Schlosswirt Andreas Plappert und sein Team noch für köstliche Getränke und Snacks. Bei gemütlichen Gesprächen klang der Abend aus.

