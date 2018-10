25 Personen hat Jakob Gsöllpointner gefragt, ob er sie im Porträt fotografieren darf. 18 von ihnen hat er letztlich abgelichtet. Am Freitag der Vorwoche präsentierte der Weyrer Fotograf seine Arbeit unter dem Titel „18 portraits“ in der Zahnarztpraxis von Christiane Presenhuber in Waidhofen im Rahmen einer Vernissage.

Kontrapunkt zu Selbstoptimierungswahnsinn

Gsöllpointners Porträtserie ist ein wohltuender Kontrapunkt zum eitlen Selbstoptimierungswahnsinn der modernen Selfie-Kultur, wie er in den Hosentaschen unserer Gesellschaft gespeichert ist. Auf den 18 Fotos versucht niemand, sich in ein besseres Licht zu rücken, es werden keine Mundwinkel zwangsweise nach oben gezogen oder Kussmünder geformt.

Gsöllpointners Kamera bildet hingegen ganz nüchtern 18 Gesichter ab – 18 Gesichter, die in die Kamera schauen, ohne den Drang zu haben, sich verstellen zu müssen. Gleichzeitig ist es der Blick eines Künstlers auf 18 Menschen, zu denen er eine persönliche Beziehung hat, auf Freunde und Bekannte und deren Blick zurück auf den Fotografen. Dass diesen etwas mit den 18 Menschen verbindet, man sich schätzt und mag, wird in den abgebildeten Blicken der Porträtierten deutlich. Da braucht es kein gekünsteltes Selfie-Lächeln dazu.