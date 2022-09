Geburtshilfe in Landesklinikum Waidhofen/Y. öffnet wieder

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wegen Personalmangel musste die Geburtenstation am Landesklinikum Waidhofen mit 15. August vorübergehend geschlossen werden. In der Stadt Waidhofen und dem Ybbstal, aber auch weit darüber hinaus, zeigte man sich bestürzt, schließlich ist die Geburtshilfe am Waidhofner Klinikum von überregionaler Bedeutung.

Nun darf wieder aufgeatmet werden: Wie das Landesklinikum Waidhofen am Dienstagvormittag mitteilte, werde die vorübergehende Leistungsreduktion an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Landesklinikum Waidhofen mit Ende September beendet. Die Abteilung könne durch personelle Neubesetzungen ab 1. Oktober wieder in vollem Umfang geöffnet werden. Durch umfangreiche Bemühungen und eine intensive Personalsuche habe man neue Fachärzte gewinnen können. Die fachärztliche Versorgung sei somit wieder täglich rund um die Uhr gewährleistet.

Intensive Personalsuche

Die Klinikleitung und die regionale Geschäftsführung freuen sich, dass sich die intensiven Bemühungen der Personalsuche über die Sommermonate hinweg gelohnt haben und es gemeinsam gelungen ist, geeignetes Fachpersonal zu finden. Sie sind sich einig: „Die vorübergehende Aussetzung war der richtige Schritt, um Familien das höchste Maß an Sicherheit zu gewährleisten und nun gestärkt wieder zu beginnen. Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober betont darüber hinaus das besondere Durchhaltevermögen und den Zusammenhalt der Hebammen: „Ich bin äußerst stolz auf unsere Hebammen. Sie bewiesen Flexibilität, Stärke und Einfühlungsvermögen – behutsam nahmen sie sich all der Sorgen und Anliegen der werdenden Eltern an.“

Schwangerenambulanz schon ab 19. September

Die Hebammen sowie die Fachärztinnen und Fachärzte am Klinikum sind für die Fortsetzung höchst motiviert. Zur optimalen Vorbereitung auf die Geburt startet die von den Waidhofner Hebammen fürsorglich betreute Schwangerenambulanz bereits ab 19. September. Infotage und Geburtsvorbereitungskurse seien ohnehin auch zwischenzeitlich angeboten worden, informiert die leitende Hebamme Maria Dorner. „Neben der Geburtshilfe wird auch das gynäkologische Leistungsspektrum wie gewohnt fortgeführt“, ergänzt Oberärztin Natasha Ninova.

Politik zeigt sich erleichtert

„Eine überaus positive Nachricht für die gesamte Region und die Attraktivität des Standortes Waidhofen. Eine wohnortnahe Geburtshilfe bedeutet ein Mehr an Lebensqualität, besonders wenn die Atmosphäre so familiär ist wie hier am Landesklinikum Waidhofen. Gemeinsam haben wir uns dafür eingesetzt, dass diese Station weiterbestehen kann. Danke an alle Beteiligten für dieses Engagement“, halten Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bürgermeister Werner Krammer. fest.

Ähnlich sieht es Landtagsabgeordneter Anton Kasser: „Die Geburtshilfe im Landesklinikum Waidhofen ist eine bedeutende Einrichtung in der Gesundheitsversorgung im Ybbstal und weit darüber hinaus. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Öffnung wie versprochen am 1. Oktober stattfindet. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und einen großen Dank an das gesamte Team der Gynäkologie und Geburtshilfe für die Geduld in den schwierigen Monaten. Viel Erfolg und alles Gute für die kommenden Jahre!“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.