Zuwachs für Wirtschaftspark Kreilhof

Der Wirtschaftspark Kreilhof beheimatet derzeit drei Unternehmen: die LITE GmbH, die PB Elektrotechnik GmbH und HAFO Forsttechnik. Mit der Firma ATC Engineering plant ein weiterer Betrieb den Baustart in der zweiten Jahreshälfte. Vergangene Woche kaufte auch die Holzbau Haselsteiner GmbH ein Grundstück im neuen Betriebsgebiet an.

Die Geschäftsführer Josef und Gerald Haselsteiner planen eine Erweiterung ihres Unternehmens. Der Zimmerei- und Holzbaubetrieb befindet sich derzeit in der Ybbsitzer Straße und grenzt direkt an das Areal des Wirtschaftsparks an. Die Wirtschaftspark Ybbstal GmbH verkaufte der Firma Holzbau Haselsteiner ein 2.479 Quadratmeter großes Grundstück. Die Geschäftsführer planen den Baubeginn in den nächsten Jahren.

„Dass heimische Unternehmen in Waidhofen investieren, zeugt vom Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft unserer Stadt. In Kreilhof haben wir die nötigen Flächen zur Verfügung, die unseren Betrieben Wachstum, die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie Innovationen ermöglichen“, meint Bürgermeister Werner Krammer. Bei der Konzeption des neuen Wirtschaftsparks wurde auch auf Nachhaltigkeit geachtet. Hohe ökologische Standards beim Bauen sowie ein Energiekonzept und eine entsprechende Grünraumgestaltung sind für die Unternehmen verpflichtend einzuhalten.

