Opernfahrt zu Groissböcks „Don Carlo“

Günther Groissböck wird diesen Sommer erstmals „Don Carlo“ für die „operklosterneuburg“ inszenieren. Zusätzlich zu seiner Regietätigkeit wird er auch in allen Vorstellungen in der Partie des „Philipp II“ zu hören sein – eine Rolle, die Groissböck zuletzt bejubelt an der New Yorker Metropolitan Opera sang.

Die VHS Waidhofen organisiert eine Opernfahrt zur Vorstellung am Donnerstag, 27. Juli, im Kaiserhof des Stifts Klosterneuburg. Der Preis für Busfahrt und Karte beträgt 119 Euro. Eine Kartenreservierung ist bis 31. Mai möglich: Online-Anmeldung unter https://waidhofenybbs.vhs-noe.at/ oder telefonisch unter 07442/511201 bei Ursula Schoderböck oder Veronika Gegenbauer.

