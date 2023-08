Verein „Schmiedezentrum Ybbsitz“ erweiterte bei Ausflug sein Wissen

Wie jedes Jahr unternahmen die Mitglieder des Vereins „Schmiedezentrum Ybbsitz“ auch heuer wieder unter der Leitung von Altbürgermeister Josef Hofmarcher einen gemeinsamen Ausflug.

Erstes Ziel am 19. August war die Nagelschmiede in Dambach. Im Schaubetrieb erhielt die Gruppe einen Einblick in das von 1615 bis 1954 blühende Nagelschmiedhandwerk und in die damaligen Lebensverhältnisse. Wer wollte, konnte sich selbst einen Nagel schmieden.

Dann ging es weiter nach Trattenbach ins „Tal der Feitelmacher“, wo bereits seit dem Mittelalter Messer erzeugt, unter anderem der sogenannte „Kreuzerfeitel“, auch als „Trattenbacher Zauckerl“ bekannt.

Trotz der hohen fachlichen Kompetenz der Vereinsmitglieder konnte man bei den Programmpunkten immer wieder Neues über das Schmiedehandwerk erfahren. Foto: Hofmarcher

Nach dem Mittagessen beim Wirt im Dorf in Molln war der Besuch der Kunstschmiede Schmiedberger angesagt. Diese ist nicht nur für die traditionellen Kunstschmiedearbeiten, sondern vor allem für die Anfertigung von Blankwaffen, Harnischen, Eisentruhen und Restaurationen nach historischer Handwerkskunst bekannt.

Den Abschluss bildete der Besuch der Maultrommelerzeugung Wimmer Bades in Molln. Eine imposante Vorführung verschiedener Maultrommeln demonstrierte die Vielfältigkeit dieses Instruments. Nach einer Einkehr im Gasthaus Wendtner in Ertl ging es zurück nach Ybbsitz.