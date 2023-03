Waidhofen/Ybbs: Abwärts feierte 1. Geburtstag

Die Waidhofner Veranstaltungsreihe „Abwärts“ ging in der vorigen Woche in die fünfte Runde und feierte dabei ihr einjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass organisierte der Verein „Förderband“ ein elektronisches, beatreiches Event und füllte damit wieder den Schlosskeller mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Insgesamt traten an dem Abend vier DJs auf der Bühne auf. Als Headliner brachte DJ Phentix aus Linz Drum and Bass zum Hören bzw. Spüren und ließ die Gäste unter coolen Beats bis in die Morgenstunden mitrocken. DJ leconomy aus Haag unterstützte ihn und versorgte die Besucherinnen und Besucher mit Progressive-, Psytrance- und Technobeats.

Im Rahmen des Jubiläums entschieden sich die Vereinsmitglieder außerdem dazu, frische DJ Talente zu fördern. Vor der Veranstaltung bekam man zwei Wochen Zeit, sich mit einem Selfmade-Mix zu bewerben. Die Jury, welche aus der Abwärts-Crew bestand, entschied sich schließlich für DJ Turntella und DJ Who is Ella, die dann bei dem Event ihre Premiere auf der Bühne feierten und den Schlosskeller mit D'n'B- sowie Technosound beschallten.

