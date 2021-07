Am 18. September findet in Böhlerwerk die Eröffnung des Viertelfestivalprojekts „Ein kleiner Flecken Erde“ statt. Dabei entsteht auf einer ungenutzten Fläche von 2 x 1,5 Meter am Rande eines Parkplatzes im Zentrum Böhlerwerks ein Mahnmal für den Verlust öffentlicher Grünflächen.

„Ein kleiner Flecken Erde“

Alois Graf ist Geschäftsführer der Landschaftsarchitekturfirma Ambient Consult und hat gemeinsam mit seinem Mitarbeiter David Dobetsberger das Projekt „Ein kleiner Flecken Erde“ entwickelt. Nachdem sie bereits beim letzten Viertelfestival im Mostviertel vor vier Jahren mitgewirkt hatten, wurde die Idee geboren, ein Projekt zu entwickeln, das zu einer kritischen Betrachtung der Vernachlässigung der Ressource Grund und Boden anregen soll, wie Alois Graf erzählt: „Wir betrachten das Thema nicht nur wissenschaftlich und raumplanerisch, sondern haben das dann noch durch dieses Mahnmal auf eine andere, metaphysische Ebene gehoben. Es gibt Heldendenkmäler und Familiendenkmäler und das ist vielleicht auch ein Mahnmal für das, was gerade mit unserem Grund und Boden passiert. Man vernachlässigt oft diese vielen kleinen Flächen, die aber in Summe unsere Umwelt und unsere wichtigen Bodenressourcen ausmachen. Das wollen wir sichtbar machen.“

Die betreffende Fläche im Zentrum Böhlerwerks wird dabei mit einer gelaserten Corten stahlplatte überdeckt, wodurch Risse in der Bodenversiegelung simuliert werden. So können sich Pflanzen durch die Platte ranken und dürfen wuchern. Zu Beginn wird es eine Initialbepflanzung mit typischen Pioniergehölzen wie Birke und Eberesche geben, im Laufe der Zeit sollen sich aber auch wilde Kräuter und Gebüsche ansiedeln können.

Dadurch soll visuell dargestellt werden, wie sich die Natur ihren Platz zurückerobert. Gerade solche kleinen Flächen, wie hier der Grenzbereich einer Parkfläche zu einem Wohnhaus, werden oft einfach asphaltiert, da sie nicht anders genutzt werden können.

Dies sei aber pro blematisch, da sich Asphalt im Sommer auf über 70 Grad erhitzen kann und so bereits kleine Flächen zur Erwärmung der Ortskerne beitragen, wie Alois Graf berichtet, der zudem betont, dass er sich sehr über die Bereitschaft der Gemeinde, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, freut. Die Volksschule Böhlerwerk ist Projektpartner und auch mit dem Umweltstadtrat der Gemeinde Sonntagberg, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung ihre Umwelt- und Mobilitätswoche haben wird, wurde eng zusammengearbeitet.

Eröffnungsfeier mit Musik und Diskussion

Die Eröffnung des Projekts findet am 18. September ab 15 Uhr am Parkplatz der Volksschule Böhlerwerk statt. Zu Beginn sollen bei einem kleinen Ortsspaziergang die Sinne dafür geschärft werden, wie mit Grünflächen umgegangen wird, wie Straßenräume aussehen und ob eventuell Optimierungsbedarf besteht. Gerlind Weber, die Professorin für Raumforschung und Raumplanung an der BOKU Wien war und weiterhin als Konsulentin in diesem Bereich tätig ist, wird eine Podiumsdiskussion zu Themen wie dem Umgang mit Grund und Boden leiten.

Für die kulturelle Umrahmung der Veranstaltung sorgen DJs sowie Sigrid Horn & Band, die mit ihrem Lied „Baun“, das 2019 den Protestsongcontest gewann, auch einen thematisch passenden Song im Programm haben. Die Bäckerei und Konditorei Moshammer wird mit ihrem Catering-Angebot für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgen.

„Wir wollen den Menschen, die hinkommen und sich das anschauen, ein wenig die Augen öffnen und auch in Wort, Bild, Geschichten und Diskussionen an diesem Nachmittag thematisieren, wie mit Ressourcen umgegangen wird“, erklärt Alois Graf die Zielsetzung des Projekts und fährt fort: „Zudem gibt es auch Ressourcen, die nutzungstechnisch brachliegen. Es ist immer wieder wichtig, dass man Freiräume auch in eine soziale Nutzung bringt, die Menschen dort versammelt und den öffentlichen Raum eigentlich als wichtigen Begegnungsraum sieht. Es ist heute ein Schwerpunktbereich der Raumplanung, solche Begegnungszonen zu planen, wo Menschen zusammenkommen und mit der Natur verbunden werden.“

Wer sich einen direkten Eindruck von dem Projekt verschaffen oder sich näher mit den angesprochenen Themen auseinandersetzen möchte, hat bei der Eröffnungsveranstaltung eine gute Gelegenheit dazu.