Am 8. August findet in Hollenstein im Rahmen des Viertelfestivals die Veranstaltung „Eisen und Weisen – Tradition ist jetzt“ statt. Dabei treffen regionale Musiktraditionen auf moderne, elektronische Klangerzeugung und Komposition sowie auf Geräusche, die mit der Schmiedearbeit in Zusammenhang stehen.

Der Komponist, Trompeter und Hornist Andreas Pranzl entwickelte das Projekt gemeinsam mit Matthias Lackenberger, der vor allem im Bereich der experimentellen elektronischen Musik und Field Recordings tätig ist.

Das Thema Eisen bot sich durch den örtlichen Bezug zum Ybbstal und die hier vorhandene Tradition der Eisengewinnung an, wie Pranzl erklärt: „Wir fanden einerseits interessant, dass man zum Thema Eisenverarbeitung sehr interessante Klänge finden kann, und wollten das andererseits mit dem Thema Tradition und Bodenhaftung in Verbindung setzten.

Da sind in dieser Gegend, Ybbsitz und Hollenstein, natürlich Musikkapellen die traditionellen Kulturträger. Der moderne Teil ist, dass man elektronisch Klänge verarbeitet und auch elektronisch Musik kreiert, zum Beispiel aus Loops. Da entstehen einfach ganz andere rhythmische Zusammenhänge, als wenn man das einfach komponiert. Das wollten wir mit einem traditionellen Klangkörper wie einer Musikkapelle zusammenführen, das war unsere Herangehensweise.“

„Diese Veränderungen fangen im Alltag an, man spürt sie aber dann auch in der Musik.““ Initiator Andreas Pranzl

Um die Klangwelt rund um das Thema Eisenverarbeitung aufzuzeichnen, besuchten Pranzl und Lackenberger die Schaumühle Treffenguthammer in Hollenstein. Dort nahm Lackenberger alle möglichen Geräusche auf, die bei der Eisenverarbeitung vorkommen: von dem Entfachen des Feuers über das Bedienen einer Feldesse bis hin zu Schmiedearbeiten auf verschiedenen Ambossen. „Diese Klänge hat er dann auch noch weiterbearbeitet, herausgeschnitten, gefiltert und zu Loops zusammengefügt“, erzählt Pranzl, der sich wiederum eingehend mit dem lokalen Liedgut beschäftigte.

Dabei filterte er aus verschiedenen Weisen einzelne Motive heraus und baute diese dann in seine Kompositionen ein. „Es ging mir auch darum, das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und dem Leben im Jetzt darzustellen. Das Wort ‚Tradition‘ vermittelt oft einen musealen Eindruck, die Musik verändert sich aber ja genauso. Man möchte einerseits etwas bewahren, andererseits verändern sich die Dinge ja schon seit Ewigkeiten. Diese Veränderungen fangen im Alltag an, man spürt sie aber dann auch in der Musik.“

Aufführung mit Musikverein Hollenstein

Für die Aufführung dieser Kompositionen konnte mit dem Musikverein Hollenstein ein passender Partner gefunden werden. Dieser feiert heuer sein 200-jähriges Jubiläum, was noch einmal mehr verdeutlicht, wie stark der Klangkörper Musikkappelle in der lokalen Musiktradition verwurzelt ist.

Pranzl ist es ein Anliegen aufzuzeigen, dass diese Tradition eben nichts Starres ist, sondern sich konstant in Veränderung befindet. So kommen auch erweiterte Spieltechniken zum Einsatz: „Man hat gelernt, man muss die Töne immer korrekt erzeugen und gut intonieren, und ich breche das gerne auf und möchte genau diese Sprödheit haben, wo durch Intonationsschwankungen wieder Dissonanzen und musikalische Reize entstehen.“

Musik und Schmiede-Performance

Bei der Aufführung sollen sich die einzelnen Elemente zusammenfügen: Matthias Lackenbergers Loops als Teil von Andreas Pranzls Kompositionen, die wiederum vom Musikverein Hollenstein interpretiert werden. Als weiteres klangliches und visuelles Element werden die Kunstschmiede Roman Britschgi und Bartholomäus Kinner mit einer Live-Schmiede-Performance Teil der Aufführung sein.

Wer also miterleben will, wie eine Musikkappelle mit zweihundertjähriger Tradition, das noch viel ältere Schmiedehandwerk und zeitgenössische Klangbearbeitung und Komposition ineinandergreifen, um eine neue Klangerfahrung zu schaffen, kann dies am 8. August ab 19 Uhr beim Treffenguthammer in Hollenstein tun.