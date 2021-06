Am 21. Juni wurde die Arbeit der in Kanada und Deutschland aufgewachsenen und in Klosterneuburg lebenden Künstlerin Angela Andorrer im Schlosspark enthüllt. Dabei handelt es sich um eine Installation mit dem Titel „Panoramahandscape“, die eine Verschränkung von Panorama, Handschlag und Landschaft markiert.

Aufforderung zur Kommunikation

Unter dem Motto „Waidhofen reicht sich die Hände“ stellt die Arbeit eine Aufforderung zur Kommunikation und Interaktion dar.

„Jede Hand trägt die Landschaft und Geschichte eines Menschen in sich mit unterschiedlichen Bergen und Tälern, Pfaden, Abzweigungen und Mustern“, sagte die Künstlerin. In der Arbeit „Panoramahandscape Waidhofen“ vereinen sich die Handflächen von 42 Waidhofner Bürgern zu einer neuen Landschaft, die im Schlosspark in Form einer Panoramatafel dauerhaft installiert wird.

Dafür fotografierte Andorrer bei öffentlichen Fototerminen Hände von Freiwilligen und Passanten und setzte diese zu einem Kunstwerk zusammen.

Sichtbar, was gelebt wird

„Das, was wir hier in Waidhofen leben, wird in dieser Installation sichtbar – denn gerade jetzt ist die Zeit zusammenzuhalten und miteinander unsere Zukunft zu gestalten“, betonte Bürgermeister Werner Krammer in seiner Eröffnungsrede.

Fritz Rafetseder vom Kulturhof Amstetten hielt die Laudatio und ein Ensemble des Musikschulverbands begleitete die Veranstaltung musikalisch. „Die Arbeit soll an eine Welt erinnern, in der die Hände füreinander offen sind. Es ist eine Aufgabe der Kunst, speziell in diesen Zeiten positive Ideen von Frieden und Verbindung in die Welt zu setzen“, so die Künstlerin.