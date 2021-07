Am Freitag, 27. August, findet im Plenkersaal in Waidhofen im Rahmen des NÖ Viertelfestivals die Uraufführung von „Vastum Maximum“ statt. In dem Stück erzählen junge Performerinnen und Performer sowie Wortkünstlerinnen und Wortkünstler mit den Mitteln von Bewegungstheater und Sprachvortrag die Geschichte vom Kontakt der Menschen mit dem Boden der Erde.

Projektinitiatorin Petra Forster, die in Waidhofen die Lesewerkstatt „lirum-larum-lesespiel“ betreibt, beschäftigt sich schon lange mit Bewegungstheater für Kinder und Jugendliche und auch das Konzept der Nachhaltigkeit ist für sie von großer Bedeutung.

Durch diese Verbindungen und das Thema des diesjährigen Viertelfestivals, das „Bodenkontakt“ lautet, wurde die Idee einer Aufführung zum Themenkomplex Mensch – Erde – Verschwendung geboren.

„Die Idee entstand einfach daraus, dass das Thema ein Anliegen der Zeit ist. Es geht um die maximale Verschwendung. Und wenn man sich so umschaut, ist das einfach auch ein Thema. Es geht auch darum, bereits Kinder und Jugendliche darauf aufmerksam zu machen, wie unser Konsumverhalten ist“, erzählt Forster.

„Ich achte immer da rauf, dass man mit einem positiven Gefühl aus der Aufführung geht. Ich möchte nicht das Gefühl vermitteln, dass wir verloren sind.“ Petra Forster

Ursprünglich wäre das Projekt als Kollaboration mit Schulen aus der Region geplant gewesen, durch die Covid-Pandemie und die daraus bedingte Verschiebung des Viertelfestivals um ein Jahr ergaben sich allerdings einige Änderungen.

Die Aufführung soll nun mit interessierten Kindern und Jugendlichen der Altersgruppe von acht bis 15 Jahren (wobei das empfohlene Mindestalter bei zehn Jahren liegt) stattfinden, die sich bis 16. August dafür anmelden können (siehe Info-Box). Gemeinsam soll dann das fertige Stück erarbeitet werden, das die Geschichte von der Beziehung des Menschen zur Erde erzählt.

Verschwendung als "Erschöpfungsgeschichte"

Petra Forster fasst den groben Inhalt folgendermaßen zusammen: „Ich nenne das Thema auch gerne die Erschöpfungsgeschichte. Wir beginnen mit der Schöpfungsgeschichte, dem Ursprung der Erde und wie wunderschön das eigentlich ist und richten dann den Fokus auch auf die Verschwendung, das Konsumverhalten und den Materialismus. Der Materialismus tritt als Person auf und wir beugen sozusagen das Knie vor ihm.“

Allerdings ist es Forster ein großes Anliegen, dass das Stück nicht Hoffnungslosigkeit ausdrücken, sondern zum Handeln anspornen soll: „Ich achte immer darauf, dass man mit einem positiven Gefühl aus der Aufführung geht. Mir ist auch wichtig zu vermitteln, dass doch noch Zeit ist, dass man das Ruder he rumreißt. Ich möchte nicht das Gefühl vermitteln, dass wir verloren sind.“

Die Methoden, die bei der Aufführung angewendet werden sollen, sind vor allem die des Bewegungstheaters. Das heißt: Es gibt einen Fokus auf körperlichen Ausdruck und Bewegungsabläufe, aber auch Elemente des Sprechtheaters sollen zum Einsatz kommen.

Arbeit mit Schatten und Reflexionseffekten

Zusätzlich soll mit Schatten- und Reflexionseffekten gearbeitet werden, wobei sich der Plenkersaal hier laut Forster besonders gut anbiete. Von besonderer Wichtigkeit ist für die Projektinitiatorin auch der gemeinschaftliche Charakter. Es gibt zwar bereits einen erzählerischen Rahmen für das Stück, die Details sollen jedoch gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erarbeitet werden.

Thema mit Schülern erarbeiten

„Ich habe zwar ein Raster an Themen, die ich einbringen möchte und ich habe Musikstücke ausgewählt aber das Wie und Was möchte ich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeiten. Das finde ich immer sehr spannend“, hält Forster fest und betont, dass sich das Angebot nicht nur an Kinder und Jugendliche mit Interesse an Tanz und Bewegung richte, sondern durch die Sprechrollen und technische Aufgaben, wie zum Beispiel Lichtführung, viele verschiedene Interessensgebiete und Talente abdeckt.

Der Workshop findet in der Woche vor dem 27. August von Montag bis Freitag jeweils am Vormittag in der Musikschule statt. Petra Forster freut sich über zahlreiche Anmeldungen.