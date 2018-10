Der Eintragungszeitraum für die Volksbegehren „Don’t Smoke“, das „Frauenvolksbegehren“ und „ORF ohne Zwangsgebühren“ ist zu Ende gegangen. Wie es von hier an weitergeht, ist allerdings noch in der Schwebe. Klar ist nur, dass die Volksbegehren im Nationalrat behandelt werden müssen.

Am erfolgreichsten war auch im Bezirk Amstetten und der Statutarstadt Waidhofen, so wie in ganz Österreich, das „Don’t Smoke“-Volksbegehren. 12,4 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich im Bezirk dafür aus, in Waidhofen waren es 14,8 Prozent.

„Wir haben schon erwartet, dass es in diese Richtung gehen würde. Die Wirte haben sich auch bereits darauf eingestellt und Maßnahmen für einen Nichtraucherschutz gesetzt."Bezirkswirtevertreterin Melitta Ott

Für die Wirte des Bezirks sei das Ergebnis keine Überraschung gewesen, so Bezirkswirtevertreterin Melitta Ott. „Wir haben schon erwartet, dass es in diese Richtung gehen würde. Die Wirte haben sich auch bereits darauf eingestellt und Maßnahmen für einen Nichtraucherschutz gesetzt. Solange die Rahmenbedingungen für alle gleich sind, und nicht nur die Wirte eingeschränkt werden, wird niemand ein Problem damit haben.“

Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger (ÖVP) denkt nicht, dass sich an der derzeitigen Gesetzeslage für Raucher etwas ändern wird: „Die große Anzahl an Unterstützungserklärungen ist ein wichtiger Ausdruck direkter Demokratie, das muss in den intensiven Diskussionen später auch berücksichtigt werden.“

Einen Schritt weiter geht Nationalratsabgeordnete Edith Mühlberghuber (FPÖ): „Man merkt schon, dass die Bevölkerung immer mehr in Richtung Nichtrauchen tendiert, am besten wäre es allerdings, schon bei der Jugend anzusetzen oder zumindest mehr Unterstützung bei der Abgewöhnung zu bieten.“

Als Landesrätin für das Ressort Gesundheit hofft Ulrike Königsberger-Ludwig, dass die Regierung, was das Anti-Raucher-Begehren betrifft, noch einmal umschwenkt: „Mit dem Ergebnis kann man sich recht zufrieden zeigen und es ist ein Zeichen, dass die Bevölkerung der Politik in dieser Sache voraus ist. Diese große Zustimmung der Bevölkerung sollte nicht ignoriert werden.“

„Es ist respektabel, wie viele Unterschriften gesammelt wurden. Das hier wäre eine ideale Chance, für mehr direkte Demokratie einzustehen.“Grünen-Stadtrat Dominic Hörlezeder

Auch Grünen-Stadtrat Dominic Hörlezeder wünscht sich eine Volksabstimmung: „Es ist respektabel, wie viele Unterschriften gesammelt wurden. Das hier wäre eine ideale Chance, für mehr direkte Demokratie einzustehen.“

Das Frauenvolksbegehren trugen im Bezirk Amstetten 5,9 Prozent der Stimmberechtigten mit, in der Stadt Waidhofen waren es 6,8 Prozent. Einen „ORF ohne Zwangsgebühren“ wollen im Bezirk 5,1 Prozent der Stimmberechtigten, in Waidhofen nur 4,4 Prozent.