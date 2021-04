Nach einer Idee von Stadtdichter Fred Eichleter feiert das „Statt-Theater“ am Freitag, 16. April, seine Online-Premiere. In der Bergbauernstube über der Bäckerei Piaty aus dem Jahr 1614 werden die beiden bekannten Waidhofner Volksschauspieler Hilde und Werner Fally einen Text von Hilde Fally in Szene setzen. Das Stück spielt im ländlichen Milieu, verarbeitet wurde aber das aktuelle Waidhofner Stadtleben.

Um 18 Uhr wird die Premiere am Freitag auf YouTube freigeschaltet. Weitere Infos dazu gibt es unter piaty.blog sowie im Schaukasten des Kulturkreises Freisingerberg.