Am vergangenen Wochenende ging es beim Waidhofner Volksfest wieder heiß her!

Ringelspiel und Autodrom in Waidhofen .

Noch größer - noch schöner war der Rummelplatz beim beliebten Waidhofner Volksfest am Bene-Areal. Zahlreiche Familien nutzten das tolle Angebot beim Vergnügungsplatz und der Gastronomie. Ein Höhepunkt war der Auftritt der Kinderliedermacherin Mai Cocopelli, was die Kinder in Scharen anlockte.

Doch auch für die Erwachsenen hatten die Organisatoren Richard Abfalter und Manuel Lerch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm zusammengestellt.