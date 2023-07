Musikantenwoche in Hollenstein

Im wunderschönen Talschluss des Ybbstals wird im August eine Woche lang aufgespielt und aus voller Brust gesungen. Bereits zum 43. Mal findet die Musikantenwoche statt und bringt junge Musikantinnen und Musikanten und versierte Referentinnen und Referenten zusammen.

Das herrliche Ambiente der Fachschule Unterleiten in Hollenstein ist das passende Umfeld für musisches Lernen und kreatives Schaffen. Gemeinsam singen, jodeln und aufspielen geht praktisch von ganz allein.

Die Musikantenwoche ist für alle, die Spaß an der Volksmusik haben und miteinander musizieren möchten. Ganz nebenbei werden die Spielpraxis und das Können am Instrument verbessert. Auch ungezwungenes Improvisieren und Auswendigspielen stehen am Programm und sind zentraler Teil des volksmusikalischen Musizierens. Egal ob Profi, motivierter Anfänger, alleine oder im Ensemble – alle sind willkommen und alle profitieren vom Unterricht in kleinen Gruppen.

Seminarleiterin Petra Humpel versammelt mit Theresa Aigner, Verena Schwarz, Magdalena Waldauf, Philipp Lakinger, Marcel Mölschl, Markus Reisl, Johannes Lagler, Michael Reiter, Alexander Wartner, Johannes Eder, Anna Hiden, Marie-Theres Fehringer und Bernhard Jagersberger eine illustre Referentenschar in Hollenstein. Unterrichtet werden Geige, diatonische Harmonika, Hackbrett, Trompete und Flügelhorn, Kontrabass, Harfe, aber auch Singen, Volkstanzen und Plattln.

Egal ob beim gemeinsamen Singen am Morgen, beim Tanzen, beim täglichen Instrumentalunterricht oder bei einem durchs Tal klingenden Jodler: Bei der Musikantenwoche lernt man Gleichgesinnte kennen und knüpft neue musikalische Freundschaften – oft fürs ganze Leben.

Anmeldung und Information:

Christoph List (Volkskultur NÖ), Tel.: 02732/85015 24 oder 0664 8208594, Christoph.list@volkskulturnoe.at, www.volkskulturnoe.at/weiterbildung/seminare-volksmusik/.