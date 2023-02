Der Mann dürfte zwischen 11.00 und 12.00 Uhr in Allhartsberg einen Baum mit einer Seilwinde geborgen haben und dabei von einem Ast am Kopf getroffen worden sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Eine Frau fand den Leblosen um 13.15 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Das zuständige Forstinspektorat wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt.

