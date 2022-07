Neuer oberösterreichischer LRH-Direktor aus Waidhofen an der Ybbs

Werbung

Der derzeitige Seniormanager des Beratungsunternehmens PwC Österreich begründete seinen Wechsel von der Privatwirtschaft in den öffentlichen Bereich mit "ich bin von Herzen aus Prüfer".

Zu seinen thematischen Schwerpunkten als neuer LRH-Direktor - er wird mit 1. Jänner 2023 die Nachfolge des in Pension gehenden Friedrich Pammer antreten - wollte der Waidhofner noch nichts sagen. Er plane aber, "Dinge aus der Privatwirtschaft dem staatlichen Sektor" nutzbar machen zu wollen. Dazu zähle er vor allem "Digitalisierung und künstliche Intelligenz", die Prüfprozesse beschleunigen können, was auch "dem Steuerzahler einen Mehrwert" verschaffe.

Hoscher (geb. 1967 in Waidhofen/Ybbs) hatte sich nach öffentlicher Ausschreibung der Funktion in einem Hearing gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. Am Montag hatte die Präsidialkonferenz ihn einstimmig dem Landtag für den Posten vorgeschlagen, wo am Donnerstag die formelle Bestellung ab 2023 für sechs Jahre erfolgte.

