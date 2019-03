The Madfred Music Club meisterte seinen Tourauftakt im Plenkersaal mit neuer Stammformation und Gastmusikern mit Bravour.

The Madfred Music Club: Tourauftakt in Waidhofen/Ybbs .

Mit dem Motto „Music for sexy people“ lockte The Madfred Music Club (TMMC) vergangenen Freitag in seine Homebase. Der Waidhofner Plenkersaal füllte sich wie eine Arena.

Von Rock, Funk, Blues und Soul und von ruhigeren Nummern bis hin zu ganz fetzigen war für jeden etwas dabei. Trotz wenig Proben, neuem Programm und neuer Besetzung legten TMMC eine fulminante Show auf extrem hohem musikalischen Niveau hin. Beeindruckend war die Leistung der Weyrerin Pia Grabner, die zum ersten Mal für die achtköpfige Band und das erste Mal überhaupt auf der Bühne stand und stimmlich überzeugte.

Für Gänsehautmomente sorgten besonders die sieben Gastmusiker. Instrumental wurde TMMC von Stefan Fellner und Johannes Wagner unterstützt. Mit dabei war auch die Waidhofnerin Karin Komatz, die Klassiker wie „Proud Mary“ und „Son of a Preacher Man“ zum Besten gab.

Mit ihren Stimmen überzeugten auch Katharina Aigner (KTEE) aus Maria Neustift, die international im Popbereich erfolgreich ist, Theresa Adlberger (TheresaTheresita), die neben ihrem Gesang auch mit ihrer Geige das Publikum verzauberte, und Jonas Grübler, der mit seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung und Energie mit auf die Bühne brachte.

„The show must go on“ – war das Motto des Abends des leicht angeschlagenen Alexander Eder. Der 20-jährige Neuhofner heizte dem Publikum mit seiner einzigartig tiefen Stimme ein, die er bereits bei der Castingshow „The Voice of Germany“ unter Beweis stellte.

Mit „Come Together“ schloss der Music Club mit allen Gastmusikern den gelungenen Konzertabend ab.