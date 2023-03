Ybbstaler Klimaschützer: „Etwas für unsere Generation bewirken“

Vergangene Woche machte die Meldung die Runde, dass eine Gruppe von zwölf Kindern und Jugendlichen mit einer Klage gegen den österreichischen Staat vor den Verfassungsgerichtshof ziehen würden. Unterstützt werden sie dabei von Anwältin Michaela Krömer.

Einer der zwölf Klägerinnen und Kläger ist der 17-jährige Levi aus dem Ybbstal. Er spricht über die Motivation der Gruppe, mit ihren Anliegen vor Gericht zu ziehen: „Einige von uns engagieren sich schon länger für den Klimaschutz und was sich da herauskristallisiert ist, dass unser bisheriger Aktivismus bei der Politik anscheinend nicht ankommt. Wir müssen also immer kreativer werden.“ Wichtig ist den Klägerinnen und Klägern dabei, dass sie die Klage nicht für sich selbst, sondern im Namen ihrer Generation einreichen, wie Levi erläutert: „Wir versuchen, etwas für unsere Generation zu bewirken und klagen stellvertretend für alle Kinder und Jugendlichen.“

Hintergrund der Klage ist, dass das aktuelle Klimaschutzgesetz, welches unter anderem die Treibhausbudgets pro Jahr festlegen soll, laut den Klägerinnen und Klägern nicht ausreiche, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und deshalb der Schutz der Kinder nicht gewährleistet sei. Außerdem regelte das Gesetz nur die Treibhausbudgets bis 2020, seither gibt es keine gesetzlichen Zielwerte. Ein aktualisiertes Gesetz lässt nun seit fast drei Jahren auf sich warten.

Neues Klimaschutzgesetz soll geschaffen werden

„Das bestehende Klimaschutzgesetz schadet uns“, erklärt Levi. „Aus unserer Sicht ist es verfassungswidrig, weil es nicht zu der notwendigen Reduktion der Treibhausgase führt. Es geht ja nicht um irgendetwas, sondern um unsere Zukunft. In Österreich sind eigentlich recht starke Kinderrechte in der Verfassung verankert. Eine bestmögliche Entwicklung soll gewährleistet werden und die Interessen der Kinder sollen unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit gewahrt werden. Es kann also nicht sein, dass jetzt das gesamte Treibhausgasbudget aufgebraucht wird und wir dann nicht mehr normal leben können.“ Mit der Klage vor dem Verfassungsgerichtshof soll der Staat nun dazu bewegt werden, die Anliegen der Klimaschützerinnen und -schützer ernst zu nehmen und ein Klimaschutzgesetz zu schaffen, dass die Treibhausgasemissionen tatsächlich reduzieren kann. Konkret geht es den Klägerinnen und Klägern darum, dass ein aktualisiertes Klimaschutzgesetz einige wesentliche Punkte erfüllen sollte: Verbindliche Klimaziele, Treibhausgasbudgets und ein Reduktionspfad sollen festgelegt werden, eine Kontrollinstanz soll eingeführt werden, außerdem brauche es eine Klärung der Verantwortlichkeiten.

„Das aktuelle Klimaschutzgesetz verdient diesen Namen nicht, weil es das Klima nicht schützt“, sagt Levi. „Wir versuchen ein juristisches Schlupfloch zu finden und wollen damit aufzeigen, dass wir nicht aufhören werden, eine vernünftige Klimapolitik zu fordern. Wir haben es ja auch schon anders probiert.“

