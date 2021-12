Gemäß dem Motto „Yes We Care“ riefen SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr und SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger am Sonntagabend spontan im Freundeskreis dazu auf, sich am bundesweiten Lichtermeer für alle infolge einer Covid-Infektion Verstorbenen zu beteiligen und mit einem Licht vor dem Waidhofner Rathaus ein Zeichen der Solidarität mit allen im Gesundheitsbereich Tätigen zu setzen.