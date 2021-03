Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es einige Neuerungen auf der Waidhofner Citybahn. Die Stadtbahn verkehrt nun nur noch zwischen dem Hauptbahnhof und der neuen Haltestelle Pestalozzistraße im Vogelsang, allerdings unter der Woche und am Samstagvormittag nun im Halbstundentakt.

Einen neuen stadtnahen Stopp gibt es mit der Haltestelle Kupferschmiedgasse. Die neuen Stopps präsentieren sich ebenso wie der Halt im Schillerpark nun im neuen Design.

Schnuppertickets ab Montag, 29. März, erhältlich

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden manche Bahnübergänge neu mit Lichtanlagen ausgestattet. So wurden die Citybahn-Querungen beim ASKÖ-Haus in der Rehsulz, bei der HTL und der Verlängerung der Hötzendorfstraße mit sogenannten „vereinfachten technischen Sicherungsanlagen“ (VTS) ausgestattet, deren Rotschaltung eisenbahnseitig erfolgt.

Der Bahnübergang im Schillerpark rauf auf den Buchenberg wurde mit einer Schrankenanlage versehen. Durch all diese Sicherungsmaßnahmen konnte das Pfeifen der Citybahnzüge, an dem sich mancher Anrainer entlang der Zugstrecke bislang gestoßen hatte, stark reduziert werden. Nun pfeifen die Züge nur noch bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof und bei einem privaten Übergang in der Allee.

Bürgermeister Werner Krammer mahnt trotz neuer Sicherungen zur Vorsicht: „Überqueren Sie die Eisenbahnkreuzungen trotzdem nicht sorglos. Seien Sie achtsam und überzeugen Sie sich durch Schauen und Hören von einer gefahrlosen Überquerung. Die Züge fahren nun ja doppelt so oft.“

Um das Fahren mit der Waidhofner Stadtbahn schmackhaft zu machen, stellen die Stadt Waidhofen, der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und die Niederösterreich Bahnen nun gemeinsam 1.000 kostenlose Schnuppertickets für die Citybahn zur Verfügung. Diese sind ab 29. März im Bürgerservice des Waidhofner Rathauses erhältlich. Ein Schnupperticket gilt als Tageskarte für beliebig viele Fahrten am persönlichen Wunschtag. Pro Person wird nur ein Ticket ausgegeben.

„Wir haben die Citybahn im Sinne der Waidhofnerinnen und Waidhofner nachhaltig gesichert und im Rahmen eines Stufenplans attraktiviert. Jetzt gilt es, die ‚neue Citybahn‘ als innerstädtisches bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot noch bekannter zu machen“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. „Das ist eine tolle Initiative für unsere Waidhofner Bürgerinnen und Bürger“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer.