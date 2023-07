Opponitzer Fußballgott gibt Ort der Priester-EM bekannt

Vom 5. bis 9. Februar 2024 findet in Scutari (Shkoder) in Albanien die Europameisterschaft der Priester statt. Das berichten Sepp Eppensteiner von der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten und der Opponitzer Pfarrer Hans Wurzer, Kapitän und Tormann der Priesternationalmannschaft. „Ab sofort beginnen die Vorbereitungen – zuerst individuell und dann bei diversen Spielen in ganz Österreich“, sagen Eppensteiner und Wurzer. Die EM findet jährlich statt, in Rumänien holte sich die Mannschaft im Frühjahr Platz 10 von 16 teilnehmenden Teams aus ganz Europa.