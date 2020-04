Kematen, Allhartsberg und Sonntagberg sollen demnächst ans Breitbandnetz angeschlossen werden. In allen drei Gemeinden wurden die notwendigen 40 Prozent Zustimmung zum Glasfaserausbau erreicht. Realisiert wird der Glasfaserausbau von der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG).

Seit November vergangenen Jahres hatten Unternehmer und Privatpersonen in den drei Gemeinden Gelegenheit, Interesse an einem Glasfaseranschluss zu bekunden – und der Zuspruch war groß. „Die Kematner Bürger haben klar erkannt, dass ein Glasfaseranschluss eine Investition in die Zukunft ist“, sagt etwa Bürgermeisterin Juliana Günther. „Wir freuen uns schon sehr, wenn wir eine Infrastruktur bekommen, die Chancengleichheit für ländliche Regionen gegenüber den Ballungszentren schafft.“

In Allhartsberg ist der Breitbandausbau in den Gebieten Graben, Haag, Maierhofen, Markt, Ödelberg, Öko-Dorf, Südhang, Wachtberg und Weinberg vorgesehen, in Sonntagberg werden Hilm, Gleiß, Windberg, Baichberg, Rosenau und Bruckbach demnächst mit schnellem Internet versorgt.

„Wie wichtig ein schnelles und stabiles Internet ist, kann man in der derzeitigen Situation mit Homeoffice und Nachrichtentransfers sehen“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl. „Natürlich ist der weitere Glasfaser-Vollausbau im gesamten Gemeindegebiet das große Ziel, erste Gespräche dazu laufen.“

Derzeit erfolgt seitens des Landes NÖ die Ausschreibung an die Bauunternehmen. Wenn alles nach Plan verläuft, will die nöGIG noch heuer mit der Errichtung des Glasfasernetzes beginnen – der Zeitplan hängt allerdings von den Entwicklungen der Coronakrise ab.