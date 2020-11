Mit einer Petition zur Mobilität in der Region haben sich die zehn Bürgermeister der Kleinregion Ybbstal kürzlich an Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko gewandt. Dabei treten die Ortschefs neben einem Halbstundentakt auf der Rudolfsbahn strecke zu Stoßzeiten sowie Zügen bis 23 Uhr auch für einen vierspurigen Ausbau der B 121 zwischen den Kreisverkehren beim Wirtschaftspark Kematen und der Allhartsberger Brücke ein. Die NÖN berichtete.

Bei Klimaschützern sorgt die Forderung nach einem vierspurige Ausbau der B 121 jedoch für Kopfschütteln. Vier Aktivisten der Waidhofner Klimaproteste haben sich deshalb nun mit einem offenen Brief an die Bürgermeister der Kleinregion sowie an ÖVP-Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger, Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gewandt. Raphael Kößl, Julia Bösendorfer, Georg Wagner und Hermann Wagner beurteilen darin die Ausbaupläne der B 121 aus Klimaschutz-Perspektive und fordern alternative Lösungen ein.

„Der geforderte Ausbau der B 121 wird zu keiner langfristigen Verbesserung der Mobilitätssituation im Ybbstal beitragen.“ Waidhofner Klimaaktivisten

Der Erhalt des Wirtschaftsstandorts Ybbstal sei auch in ihrem Interesse, da regionale Arbeitsplätze für die Bevölkerung ein hohes Gut seien und dazu beitragen würden, den Lebensmittelpunkt in der Region zu wählen, stellen die Verfasser klar. Aber gerade weil man zu einer zukunftsorientierten Entwicklung beitragen wolle, stelle man die Forderung nach einem weiteren vierspurigen Ausbau der B 121 infrage.

Kritik: Zeitersparnis nach Ausbau marginal

Der Nutzen hinsichtlich einer Zeitersparnis für den Pkw- und Lkw-Verkehr sei nach einem vierspurigen Ausbau auf dem Abschnitt marginal, halten die Klimaaktivisten fest. Ein Lkw würde auf der Strecke, wenn er mit 80 statt mit 60 km/h unterwegs sei, 45 Sekunden auf seiner Fahrt aus dem Ybbstal nach Amstetten gewinnen, ein Pkw, der 100 statt 80 km/h fahre, lediglich 27 Sekunden, rechnen die Verfasser des offenen Briefs vor.

Im Gegenzug würde die attraktivere, breitere und geradere Straße zusätzliches Verkehrsaufkommen generieren, wodurch der kurzfristige Zeitgewinn in wenigen Jahren wieder verloren sei, argumentieren die Klimaschützer weiter. Eine langfristige Verbesserung der Mobilitätssituation im Ybbstal würde sich durch einen vierspurigen Ausbau der B 121 nicht ergeben.

Kematen & B121 Ortschefin Günther: „Wertschöpfung und Arbeitsplätze“

Stattdessen stehe der Straßenausbau in direktem Widerspruch zu allen Klimaschutzbemühungen, heißt es in dem Brief. Durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen würden zusätzliche CO 2 -Emissionen erzeugt, welche die Klimakrise weiter verschärfen würden.

„In Österreich ist der Verkehrssektor seit Jahrzehnten das klimapolitische Sorgenkind. Er ist für ein Drittel der Emissionen verantwortlich“, schreiben die Klimaaktivisten. „Die Forderung nach einem zweigleisigen Ausbau der Rudolfsbahn wird die zusätzlichen Emissionen aus dem B-121-Ausbau nicht wettmachen, zumal wir mit einer drängenden Zeitfrage konfrontiert sind: Die CO 2 -Ausstöße müssen bis 2030 halbiert werden und bis 2045 auf Netto-Null gesenkt werden.“

In Folge wird auf den nationalen Energie- und Klimaplan der Bundesregierung aus dem Jahr 2019 verwiesen: „Dieser verbietet weitere Lock-in-Maßnahmen. Es dürfen demnach keine langfristig wirksamen Maßnahmen mehr gesetzt werden, die weiter an die fossilen Energieträger binden. Große Straßenbauprojekte erzeugen genau solche Lock-in-Effekte und sind daher abzulehnen.“

Auch die für ein derartiges Bauvorhaben nötige Rodung und Bodenversiegelung wird abgelehnt. Abschließend halten die Klimaschützer fest: „Wenn das geforderte Straßenbauvorhaben umgesetzt werden sollte, dann werden Tatsachen geschaffen, die ähnliche naturzerstörende und klimaschädliche Projekte in jedem weiteren Tal in Niederösterreich, in jeder etwas abgelegenen Region, eigentlich überall in Österreich rechtfertigen.“

Die vier Verfasser des offenen Briefs bitten die politischen Vertreter um die Beantwortung von fünf Fragen (siehe unten) und fordern die Bürgermeister auf, ihre alte Petition beiseitezulegen und sich mit einer neuen, zukunftsorientierteren direkt an den Bundeskanzler und den Vizekanzler zu wenden. Darin solle die sofortige Umsetzung einer öko-sozialen Steuerreform als wirksamste Klimaschutzmaßnahme vorgeschlagen werden. Von den politischen Verantwortungsträgern erwarte man sich ernsthafte und mutige Schritte zur Abwendung der Klimakrise.