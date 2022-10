Blackout: Ybbstal auf Ernstfall vorbereitet

Um auf den Ernstfall eines Blackouts vorbereitet zu sein, treffen viele Gemeinden Vorbereitungen und versuchen die Bevölkerung darüber zu informieren, welche Maßnahmen der Eigenvorsorge sinnvoll sind.

In Hollenstein, Ybbsitz und Waidhofen werden derzeit etwa die bestehenden Katastrophenpläne überarbeitet beziehungsweise erweitert. „Es muss das Zusammenspiel mit den Schulen, Kindergärten, den Gesundheits- und Versorgungseinrichtungen und den Einsatzorganisationen an dieses Szenario angepasst werden. Alle sind gerade dabei, ihre Hausaufgaben zu machen. Zum Beispiel wird es am 14. November eine gemeinsame Funkübung mit den Einsatzorganisationen geben“, heißt es seitens der Stadt Waidhofen. In der Statutarstadt gab es auch bereits zwei Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung.

Gerhard Lueger, Bürgermeister von Ybbsitz, berichtet: „Vergangenen Samstag fand in Ybbsitz ein vom Zivilschutzverband geleitetes Planspiel zum Thema Katastropheneinsatz statt. Wir haben uns als Gemeinde schon intensiv mit dem Thema beschäftigt.“

In Opponitz fand am 6. Oktober eine Podiumsdiskussion zum Thema „Blackout“ statt, die von Gemeinde und Zivilschutzverband organisiert wurde. „Es gab eine spannende Diskussion beim Bruckwirt, bei der circa 80 Leute anwesend waren“, erzählt Bürgermeister Johann Lueger.

Notstromaggregate sichern kritische Infrastruktur

Notstromaggregate könnten im Fall eines Stromausfalls die Stromversorgung wichtiger öffentlicher Einrichtungen sicherstellen, wie Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer erklärt: „Natürlich gibt es bei uns jetzt schon Notstromaggregate. Gerade in unserer abgelegenen Region ist das des Öfteren schon unabdingbar gewesen.“ In Ybbsitz und Waidhofen wurden ebenfalls bereits gemeindeeigene Notstromaggregate angeschafft, in Opponitz ist das Feuerwehrhaus mit zwei Aggregaten ausgestattet, da im Katastrophenfall dort auch der Sitz des Krisenstabs untergebracht wäre.

Neben Verwaltung und Einsatzkräften kommt auch der medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall eine besondere Rolle zu. Die niederösterreichischen Landeskliniken, so auch das Landesklinikum Waidhofen, verfügen über eigene Krisenpläne, wie Pressekoordinatorin Linda-Maria Herb erläutert: „Es finden regelmäßige Krisenstabs-Schulungen gemeinsam mit dem Zivilschutzverband statt, um derlei Szenarien zu trainieren und Vorkehrungen zu treffen. Diese betreffen neben der administrativen Tätigkeit auch die medizinische Versorgung. Je nach Situation werden intern Maßnahmen getroffen, um eine regionale medizinische Versorgung der Bevölkerung zu bewahren.“ Ein Notstromaggregat garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Landesklinikums Waidhofen für 48 Stunden Vollbetrieb und weitere 48 Stunden Teilbetrieb.

Die Wasserversorgung in der Region wäre von einem Stromausfall kaum betroffen, da das Eigengefälle der Quellen und Hochbehälter zum großen Teil ausreicht, um das Wasser in die Haushalte zu befördern.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.