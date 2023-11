Landjugend Opponitz: Brenn und Roseneder sind neues Duo an der Spitze

Am 25. Oktober fand die Jahreshauptversammlung der Landjugend Opponitz im Jugendheim statt. Dazu konnten auch einige Ehrengäste sowie Mitglieder der Sprengel Windhag und St. Georgen am Reith begrüßt werden.

Die Eröffnung und Begrüßung erfolgte durch Leiter Michael Schallauer und Leiterin Isabella Weidenauer. Sabine Brenn ließ das Jahr mit einem Tätigkeitsbericht Revue passieren. Ein dazugehöriger Zusammenschnitt in einem Video zeigte, was sich so alles getan hatte. Danach wurden die in diesem Jahr neu beigetretenen Mitglieder begrüßt.

Die neu gewählten Leiter Patrick Roseneder (links) und Melanie Brenn (rechts) begrüßten die Neuzugänge bei der Landjugend. Foto: LJ Opponitz

Außerdem erfolgte die Neuwahl des Vorstands. Patrick Roseneder und Melanie Brenn übernehmen die Leitung. Neue Mitglieder im Vorstand sind Jeremias Kronsteiner, Viktoria Wailzer, Leiter-Stellvertreter Leonhard Wailzer, Laura Haselsteiner und Leiterin-Stellvertreterin Linda Pichler.