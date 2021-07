Beim Gemeindegruppentag des NÖAAB Waidhofen wurde Silvia Hraby zur neuen Obfrau gewählt. Sie folgt auf Fritz Hintsteiner, der nach 16 Jahren Obmannschaft diese Aufgabe übergeben hat.

„16 Jahre lang durfte ich den NÖAAB mit vielen Weggefährten, Funktionärinnen und Funktionären mitgestalten, wofür ich rückblickend sehr dankbar bin. Ich habe das mit großer Freude getan. Ich möchte dem neuen Team alles Gute und viel Freude bei den künftigen Aufgaben wünschen“, sagte Fritz Hintsteiner, der weiterhin Teilbezirksobmann des NÖAAB bleibt.

„Mein Team und ich freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Ich danke meinem Vorgänger Fritz Hintsteiner für die vielen erfolgreichen Aktivitäten in den letzten Jahren. Mir persönlich ist es ein Anliegen, mit den Mitgliedern aktiv in Kontakt zu kommen, um gemeinsam an Forderungen und Lösungen zu arbeiten. Mit viel Engagement und neuen Ideen wollen wir uns für die Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einsetzen“, sagte die neue Obfrau Silvia Hraby.