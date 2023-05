Andreas Sator sprach in Hollenstein zum Thema Nachhaltigkeit

Mit den Podcasts „Erklär mir die Welt“ und „Sonne und Stahl“ nimmt Andreas Sator die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Versuch, die Welt besser zu verstehen, mit. Als Beweis dafür, dass das gut ankommt, wurde der Journalist und Buchautor bereits mit dem Ö3-Podcast-Award gewürdigt. Für die Tageszeitung „Der Standard“ schreibt Sator die Serie „alles gut?“, in der er nach tauglichen Lösungen für echte Nachhaltigkeit sucht.

Am Mittwoch der Vorwoche war Sator auf Einladung der Gemeinde Hollenstein im Rathaussaal zu Gast, um zum Thema „Nachhaltigkeit im ländlichen Raum“ zu referieren. Sator zeigte dabei auf, welche Ansätze und Lösungsmöglichkeiten es gibt, um am Land in Sachen Boden- und Energieverbrauch nachhaltig zu agieren. Das Publikum hatte dabei auch die Möglichkeit Fragen zu stellen und mit dem Journalisten ins Gespräch zu kommen.

Foto: Gemeinde Hollenstein

Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer zeigte sich angetan. „Der Vortrag regte zum Nachdenken an und zeigt, dass wir punktuell schon richtige Akzente setzen“, sagt die Ortschefin. „Dennoch, es gibt noch sehr viel zu tun. Wichtig ist, dass es uns alle braucht, um für unsere nachfolgenden Generationen unseren Planeten zu erhalten.“

