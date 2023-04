Ultraläuferin Sigrid Huber in Waidhofen an der Ybbs

350 Kilometer und 30.000 Höhenmeter, laufend und ohne Pausen, (fast) ohne Schlaf, über hochalpine Trails durch das Aostatal, und auf eine Woche begrenzt: das ist der „Tor des Géants“, einer der härtesten Ultraläufe der Welt und ganz die Welt von Sigrid Huber. Am Start war sie eine der wenigen Frauen und jüngsten Teilnehmerinnen.

Heute ist die 37-Jährige nicht nur eine der herausragendsten Ultraläuferinnen, sondern auch Mama von sechs Kindern, Unternehmerin, Herausgeberin des Trailrunning-Szene-Magazins und Gründerin von „2Women2Wild“, einem neuen Online-Portal, das sie mit ihrer Lebenspartnerin betreibt und das vor allem Frauen und Familien einen Zugang zum „Draußensein“ vermitteln soll.

In ihrem Vortrag gab Huber Einblicke in Methoden und mentale Techniken, wie Vertrauen in die eigene Stärke und Leidenschaft beim Tun, sowie den Schlüssel zum Erfolg, sowohl bei Ultraläufen als auch als Unternehmerin oder im chaotischen Familienalltag.

