Vortrag mit Humor und Expertise in Hollenstein

Es war ein Vortrag mit Hürden. Nach einer stürmischen Anfahrt aus Wien nach Hollenstein sah sich der Soziologe, Kulturanthropologe und Schriftsteller Roland Girtler am Mittwoch nicht in der Lage, den versprochenen Vortragstermin zum Thema „Das Leben am Land im zeitlichen Wandel“ – von Schmugglern, Wilderern, echten Bauern und anderen Gesellen“ einzuhalten. Doch das Publikum, das der Gemeinderatssaal kaum fassen konnte, kam nach Absage zu dem auf den nächsten Tag, Donnerstag, verschobenen Vortrag wieder.

Und es wurde nicht enttäuscht. Denn der für seine humorvollen, oft auch zotigen, jedenfalls aber auf strenger Empirie beruhenden Forschungsergebnissen basierenden Erzählungen bekannte Professor unterhielt die Hundertschaft bestens.

Dass die parallel angesetzte Gemeinderatssitzung so rasch durchgeführt wurde, dass die Gemeinderäte noch einen Teil des Vortrags erhaschen konnten, wäre vielleicht eine weitere lohnende Geschichte für den umtriebigen Universitätsprofessor.

