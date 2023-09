Weltladen Waidhofen/Ybbs startete seinen Lateinamerika-Schwerpunkt

Der Vortrag von Hans Schelkshorn in den Räumlichkeiten der Firma FALKEmedia bildete den Auftakt eines Lateinamerika-Schwerpunkts, den der Weltladen Waidhofen in den kommenden Wochen anlässlich des Putsches in Chile vor 50 Jahren mit einer Film-Trilogie von Patricio Guzmán ebenfalls in den Räumlichkeiten von FALKEmedia fortführt.

Johann Wagner (links) ließ sich von Eduard Beer (rechts) die Landkarte Chiles erklären. Foto: Stefanie Grasberger

Vereinsobmann Hermann Wagner und Cornelia Fluch begrüßten die zahlreich erschienenen Gäste. Schelkshorn, der Mitbegründer der Zeitschrift „Polylog“ und seit 2016 im Vorstand des Instituts für interkulturelle Religionsphilosophie an der Universität Wien tätig ist, stellte dann einerseits den Populismus in Europa jenem in Lateinamerika gegenüber, andererseits sprach er die damit verbundenen Gefahren für Demokratie und Menschenrechte an. Dabei versuchte der Philosoph auch, Definitionen des Wortes „Volk“ in unterschiedlichen Ländern und Kulturen zu vergleichen. Dadurch erfuhren die Hörerinnen und Hörer, dass hier bedeutungsvolle Unterschiede abhängig von der jeweiligen Mentalität vorliegen.

Monika Wegschneider, Elisabeth Schauppenlehner und Martina Schauer (von links) versorgten die Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken. Foto: Stefanie Grasberger

Durch sein fachliches Wissen und langjährige Erfahrung gelang es dem Vortragenden, den Gästen das Thema näherzubringen. Durch etliche Forschungsaufenthalte in Bolivien, Mexiko, Argentinien und Chile weiß Schelkshorn nämlich bestens über die politische Situation in den Ländern Südamerikas Bescheid. Nach dem Vortrag lud der Weltladen noch zu einer Diskussions- und Fragerunde ein.