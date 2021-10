Adventmarkt statt Schmiedeweihnacht in Ybbsitz

Gemeinde und Schmiedezentrum haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Denn die Schmiedeweihnacht war in den Jahren vor der Epidemie die größte und publikumsstärkste Veranstaltung in Ybbsitz. „Bis zu 12.000 Gäste und bis zu 100 Schmiede konnten wir in manchen Jahren begrüßen. Es war ein Fest, an dem weite Teile der Bevölkerung teilnahmen“, sagt Tourismus-Gemeinderätin Anita Eybl.

Doch die aktuellen Corona-Bestimmungen führten nun zu der Entscheidung, heuer die Schmiedeweihnacht auf einen kleinen Adventmarkt zurechtzuschrumpfen. „Es herrschte natürlich immer starkes Gedränge auf dem Marktplatz und in den Ausstellungsräumen, das geht angesichts der aktuellen Zahlen gar nicht“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger, der – wie er betont – schweren Herzens mit dem Gemeinderat diese Entscheidung traf.

Ganz verzichten – so wie im Vorjahr – will man heuer auf den Markt aber nicht. „Wir werden den Markt im Kleinen für die Einheimischen als Adventmarkt ganz ohne Werbung abhalten“, sagt Eybl. Den Titel Schmiedeweihnacht will man dafür nicht verwenden. „Der Name steht für eines der größten vorweihnachtlichen Events in der Region, den wollen wir erst wieder verwenden, wenn der Markt diesem Anspruch gerecht wird“, sagt Lueger.