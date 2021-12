Historische Nikolaus-Darstellungen in Waidhofen an der Ybbs

In der Vorweihnachtszeit besinnt man sich in Waidhofen vielerorts wieder verstärkt auf den Bezug der Statutarstadt zum hl. Nikolaus.

Zelebriert wird diese Verbindung mit den Nikolowochen, die am Freitag, 26. November, eröffnet wurden und am Samstag, 4. Dezember, ihren feierlichen Abschluss bei einer Vorabendmesse von Stadtpfarrer Herbert Döller finden sollen. Die Messe soll auch ein Zusammentreffen möglichst vieler Nikoläuse der Region werden.

Nikolaus-Darstellungen in Kirchen der Region

Das Feiern des Nikolaustages hat in Waidhofen bereits eine lange Tradition. Nikolausgedichte sind ein bekanntes Kulturgut und in den Ortsteilen Konradsheim und Windhag sind dem hl. Nikolaus sogar die dortigen Kirchen gewidmet.

Diese Darstellung des hl. Nikolaus entstand um 1500 und ist im 5-Elemente-Museum zu sehen. Lichtenschopf

In Konradsheim wurde er von den Peilsteinern als Schutzpatron für ihre Burgkapelle gewählt. Demzufolge findet er sich auch im Schrein des 1900 von Josef Rifesser geschaffenen Hochaltars wieder. Auch am Hochaltar der Pfarrkirche Windhag findet sich eine Figur des hl. Nikolaus, der auch der Schutzpatron der Pfarre Windhag ist.

In der Waidhofner Stadtpfarrkirche ist der hl. Nikolaus auf dem rechten oberen Außenflügel des um 1500 entstandenen gotischen Flügelaltars abgebildet. Eine weitere Darstellung findet sich in der Seitenkapelle der Franziskuskirche in Waidhofen. Dort befindet sich der Lamberti-Seitenaltar, der 1885 von der Stadtpfarrkirche dorthin übertragen wurde.

Am 5. Dezember wird der Nikolo am Eislaufplatz seine Runden ziehen. Karl Piaty

Von namentlich unbekannten Bildhauern gefertigte Figuren des hl. Lambert und des hl. Nikolaus flankieren dort das Altargemälde von Martin Johann Schmidt. Die wohl älteste künstlerische Darstellung des Nikolaus in Waidhofen findet sich aber im 5-Elemente-Museum im Schloss Rothschild. Dabei handelt es sich um eine um 1500 entstandene Skulptur.

Nachdem 2020 die Heimbesuche der Nikoläuse bei Kindern durch die Pandemie verhindert wurden, beschloss der Kulturkreis Freisingerberg eine digitale Version des Nikolaus anzubieten. Heuer begann man bereits im Sommer mit der Planung der Nikolowochen und rief damit auch einiges mediales Interesse hervor. Auch im Lockdown sollen die geplanten Außenaktivitäten wie geplant stattfinden können.

So wird zum Beispiel am Sonntag, 5. Dezember, der Nikolaus beim nachmittäglichen Familien-Eislauftag in der Eishalle seine Runden ziehen. Ebenso können die dekorierten Schaufenster in der Innenstadt bei einem Spaziergang bestaunt werden. Die Nikolaus-Darstellungen in den Kirchen können auch besichtigt werden, nur der Zugang zu der Statue im 5-Elemente-Museum ist während des Lockdowns nicht möglich. Infos zu den Nikolowochen: