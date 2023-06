Ein bunter Strauß aus Melodien zum Vatertag

Ein eindrucksvolles Vatertagskonzert boten die Blockflötenklassen der 3. Schulstufe der Volksschule Ybbsitz unter der Leitung von Musikschullehrerin Birgit Buck und ihrer Kollegin Kerstin Picker sowie die Bläserklasse unter der Leitung von Musikschullehrerin Maria Fuchsluger. Für die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse stellte dies gleichzeitig ihr Abschlusskonzert dar.

Die Bläserklasse der VS Ybbsitz absolvierte an diesem Abend gleichzeitig ihr Abschlusskonzert. Foto: VS Ybbsitz

Mit einem bunt gemischten Programm erfreuten die über 60 jungen Musikerinnen und Musiker ihr Publikum: vor allem die Väter, aber auch Mütter, Geschwister, Verwandte und Freunde, die in großer Anzahl am Dienstagabend in die Aula der Mittelschule gekommen waren, um die vorgetragene Musik zu genießen. Zu ihrem Abschluss erhielten die Musikerinnen und Musiker der Bläserklasse anschließend eine Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme.

Die Schülerinnen und Schüler der Blockflötenklassen zeigten vor dem zahlreich erschienenen Publikum ihr Können. Foto: VS Ybbsitz

Bevor Direktor Thomas Seyrl im Beisein von Bürgermeister Gerhard Lueger die Dankesworte an alle Beteiligten richtete, bekam er sichtlich überrascht noch ein nachträgliches selbst gebasteltes Vatertagsgeschenk von den Schulkindern überreicht. Mit der Schulhymne der Volksschule endete das schöne Abendkonzert.