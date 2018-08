Vor 150 Jahren, am 8. November 1868, fassten die Stadtväter Waidhofens unter dem Vorsitz von Bürgermeister Franz Hofer den Beschluss, in Waidhofen eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen.

Der Zustrom zur Feuerwehr war sogleich groß: Schon bald war eine Mitgliederzahl von 200 Mann erreicht. Die Ausrüstung damals bestand aus Handdruckspritzen, Schiebeleitern, Wasserkarren, Feuerhaken und verschiedenem Handwerkzeug für den Löschdienst. Exakt zehn Jahre nach der Gründung der Feuerwehr, am 8. November 1878, wurde dann vom Stadtrat die Dienstordnung der Feuerwehr genehmigt.

98 Mitglieder bei Feuerwehr heute

Auch heute kann sich die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen über eine große Mitgliederzahl freuen. 98 Florianis (davon 23 bei der Feuerwehrjugend) engagieren sich heute freiwillig bei der Stadtfeuerwehr und leisten unzählige ehrenamtliche Stunden im Dienste der Menschen.

Zahlreiche Freunde der Feuerwehr kamen daher am vorvergangenen Dienstag zusammen, um gemeinsam mit den Florianis das 150-Jahr-Jubiläum gebührend zu feiern und Dank für deren ehrenamtlichen Einsatz zu sagen. Kommandant Johann Neubauer konnte viele Vertreter aus der Politik, darunter etwa auch den zweiten Landtagspräsidenten Gerhard Karner, begrüßen. Auch zahlreiche Mitglieder der benachbarten Wehren sowie der Polizei Waidhofen stießen mit den Waidhofner Kameraden auf das Jubiläum an.

Der Vizepräsident des Bundesfeuerwehrverbands Armin Blutsch (r.) überreichte die Urkunde zum 150-Jahr-Jubiläum der Stadtfeuerwehr an Feuerwehrkommandanten Johann Neubauer . | Feuerwehr Waidhofen-Stadt

Nach der Begrüßung gab der zweite Kommandant-Stellvertreter Michael Höritzauer einen kurzen Rückblick auf die 150-jährige Geschichte der Wehr, bevor der erste Kommandant-Stellvertreter Stefan Floh Helmut Duda, Manfred Höritzauer und Philipp Dallhammer zum Mikrofon bat.

Helmut Duda ist einer der ältesten Kameraden der Feuerwehr Waidhofen-Stadt und berichtete über den Bau des Feuerwehrhauses in der Bindergasse und gab Einblicke in die Ausrüstung von damals. Ex-Kommandant Manfred Höritz auer erzählte von der Gründung der Feuerwehrjugend, die er im Jahr 1979 in die Wege leitete. Zum Abschluss kam mit Philipp Dallhammer eines der jüngsten Feuerwehrmitglieder zu Wort.

Johann Engelbrechtsmüller erhielt Urkunde

Der 22-Jährige befindet sich bereits seit über zwölf Jahren im Feuerwehrdienst, davon fünf Jahre lang bei der Feuerwehrjugend. Er sprach zur Zukunft der Feuerwehr. „Der Zusammenhalt und der Spaß bei der Feuerwehr sollen weiterhin gegeben sein. Außerdem hoffen wir, neben dem Neubau des Feuerwehrhauses, noch viele Jugendliche zur Feuerwehr motivieren zu können“, meinte Dallhammer.

Eine besondere Ehre wurde im Rahmen der Feierlichkeiten Johann Engelbrechtsmüller zuteil: Er erhielt eine Urkunde für 65 Jahre im Feuerwehrdienst.