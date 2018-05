Rund 300 schlagende Burschenschafter weilten am Pfingstwochenende in Waidhofen. Grund dafür war der 35. Burschentag des Österreichischen Pennäler Rings (ÖPR) – des Dachverbands der schlagenden Mittelschulverbindungen – der im Schlosscenter und im Rothschildschloss von Freitag bis Sonntag über die Bühne ging. Darin eingebettet beging die in der Stadt ansässige pennale Burschenschaft Silesia ihr 100-jähriges Stiftungsfest.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt der Obmann-Stellvertreter der Silesia, der Waidhofner FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll, der den Burschentag federführend mitorganisiert hat. „Alles verlief sehr friedlich und harmonisch. Es waren keine Demonstrationen angemeldet und es gab auch keine Proteste oder Zwischenfälle. Auch die Hotellerie und die Gastronomie können sehr zufrieden sein.“

Die Festrede beim Festkommers im Schlosshotel am Samstag habe sich auf die Silesia bezogen, sagt Knoll. „Wir wollten keine politische Rede, sondern die Leistungen und Verdienste unserer verstorbenen Burschen würdigen.“ Mit dem Burschenschaftertreffen wolle man keineswegs provozieren, aber als Verein wolle man auch von der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen, hält Knoll fest.

Unmut bei Hotelgast und FUFU-Mandataren

Wenig Freude mit dem großen Burschenschafteraufkommen hatte jedoch ein Hotelgast im Schloss an der Eisenstraße, der mit seiner Frau ein ruhiges Wochenende in Waidhofen verbringen wollte und nicht wusste, dass der Burschentag des ÖPR hier über die Bühne ging. Der Aufenthalt sei beängstigend gewesen, berichtet der Mann gegenüber der NÖN. „Es ist keine Erholung, wenn einem diese Kapperlträger auf Schritt und Tritt begegnen. Wir sind daher auch früher abgereist.“ Seitens der Hotelleitung möchte man dies nicht kommentieren.

Dem Burschenschafteraufkommen in Waidhofen etwas entgegensetzen wollten die FUFU-Mandatare Martin Dowalil, Ursula Schrefl und Sylvia Tazreiter. Während der ÖPR im Schlosshotel einen Frühschoppen abhielt, luden sie am Sonntag im Schlosspark zum Picknick, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen.

Martin Dowalil (l.), Sylvia Tazreiter (4.v.l.) und Ursula Schrefl (2.v.r.) luden am Sonntag zum Picknick in den Schlossgarten, um ihren Unmut über das Burschenschaftertreffen in Waidhofen zu bekunden. | Kössl

Wie die NÖN berichtete, bezeichnet das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) den ÖPR als „Dachverband der deutschnationalen Mittelschulverbindungen“, wobei einige dieser Verbindungen Bezüge zum Rechtsextremismus und ein Naheverhältnis zum Nationalsozialismus aufweisen würden.

Zum Burschentag eingeladen war Bürgermeister Werner Krammer. Er nahm am Freitag am Begrüßungsabend der Silesia im Rothschildschloss teil. Er habe in seiner Begrüßung auch mahnende Worte gebraucht, weil der Weg vom Nationalstolz zum Nationalismus oft nicht weit sei, sagt Krammer. Rechtsextreme Anwandlungen habe er aber nicht wahrnehmen können. Die Silesia ist für ihn ein Waidhofner Traditionsverein.

Eine Woche nach dem Burschentag, am Freitag, 25. Mai, um 17 Uhr, lädt die Sozialistische Jugend Waidhofen nun ins Volksheim zu einer Infoveranstaltung über Burschenschaften. Dabei werde dargelegt, warum man deren Weltbild ablehne, heißt es auf Facebook.