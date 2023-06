17-Jähriger schlug bei Sprung von Fünfmeterturm am Beckenrand auf

Ein schwerer Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag im Waidhofner Parkbad. Ein junger Mann (17) schlug beim Sprung vom Fünfmeterturm am Beckenrand auf und verletzte sich dabei schwer. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von polizeilichen Erhebungen. Nach der Versorgung durch die Sanitäter des Roten Kreuzes und des Notarztes aus Waidhofen wurde der Bursche mit dem Notarzthubschrauber C 15 ins Landesklinikum Amstetten geflogen. Der Notarzthubschrauber wurde zum raschen und vor allem schonenden Transport ins Krankenhaus angefordert.