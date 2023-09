20 Jahre Nachtwächter – Reise durch die Geschichte der Stadt

Mit großem Fachwissen und Authentizität führen sie durch die engen Gassen der Stadt und hinauf auf die Türme – Waidhofens Nachtwächter. Adolf Bläumauer, Max Hirsch, Gudrun Huemer sowie Franz Edelmayer und Friedrich Stummer sen. gründeten 2003 die Gruppe. Heute, zwanzig Jahre später, sind elf Nachtwächterinnen und Nachtwächter im Einsatz und begeistern mit ihren fesselnden Stadtführungen. Immer noch aktiv dabei sind die Gründungsmitglieder Adolf Bläumauer, Max Hirsch und Gudrun Huemer.

„Diese Tradition ist wirklich ganz besonders. Waidhofens Nachtwächter sind wahre Botschafter unserer Stadt. Sie füllen ihre Rolle mit Leidenschaft und Hingabe aus und tragen den Namen unserer Stadt weit über ihre Grenzen hinaus. Danke für diesen Einsatz“, gratulierte Bürgermeister Werner Krammer zum Jubiläum.

Die Wurzeln der Nachtwächter-Stadtführungen

Früher waren die Nachtwächter Bürger, die für die Bewachung der Stadt zuständig waren. Ihre Tradition reicht weit zurück, bis ins Mittelalter. Als Hüter der Dunkelheit waren sie zuständig für den Schutz von Gütern und warnten die Bevölkerung bei Bränden.

Gerne schlüpfen Waidhofens Nachtwächterinnen und Nachtwächter auch mal in die Rolle der Zuhörer. So zum Beispiel bei einem gemeinsamen Ausflug in die historische Stadt Eisenerz: Max Hirsch, Elisabeth Wagner, Claudia Pöchgraber, Doris Dürauer, Thomas Vielhaber und Elfriede Scholler (von links). Foto: Nachtwächter Waidhofen

Heute sind sie Geschichtenerzähler, die über die Stadtgeschichte, Legenden und Mythen berichten. Traditionell gewandet mit Hellebarde, Horn und Laterne, bieten die Nachtwächter ein einzigartiges Erlebnis. Besucherinnen und Besucher fühlen sich wahrhaft zurückversetzt in vergangene Jahrhunderte. Am schönsten sind die Stadtrundgänge in den Wintermonaten, wenn es früh dunkel wird. Ob bei Geburtstagsfeiern, mit Vereinen, mit Gästen oder bei Seminaren als Rahmenprogramm: Es kommt schon mal vor, dass drei bis vier Nachtwächter an einem Abend unterwegs sind. Immerhin ist Waidhofens Gruppe eine der größten Österreichs.

Die nächsten Nachtwächter-Führungen

Am 13. Oktober gibt es wieder die Gelegenheit, mit den Nachtwächtern Waidhofens Geschichte zu erkunden. Eine besondere Führung ist anlässlich des Jubiläums am 14. November um 17 Uhr geplant. Hier wird nicht bloß ein Nachtwächter, sondern die gesamte Gruppe gemeinsam als Stadtführer unterwegs sein. Infos & Anmeldungen: https://schloss-rothschild.at/fuehrungen-eintritte.